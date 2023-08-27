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ПОЛІТИКА

Боррель пояснив, як західні санкції впливають на росію

27 серпня 2023, 09:37
Боррель пояснив, як західні санкції впливають на росію
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
"Так, санкції проти росії працюють".

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що санкції проти осії працюють і вони значно погіршили промисловий і технологічний потенціал кремля.

Про це повідомляє преслсужба ЄС.

За інформацією Борреля, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Європейський Союз 11 разів запроваджував дедалі жорсткіші санкцій проти росії.

"Дехто стверджує, що ці санкції не спрацювали. Це просто неправда. Щоб зупинити війну, ми повинні продовжувати цей курс", - зазначив очільник дипломатії ЄС.

Боррель заявив, що ці обмежувальні заходи є безпрецедентними за своїм масштабом і зосереджені на ключових секторах російської економіки, які мають вирішальне значення для військових зусиль Москви. Крім того, ЄС також запровадив заборони на в'їзд і заморозив активи понад 1 500 фізичних і майже 250 юридичних осіб.

"Ці заходи спричиняють жорсткі, відчутні наслідки для російської економіки, незважаючи на величезні доходи від продажу нафти і газу, які росія використовувала як буфер у перший рік вторгнення. І з часом їхній вплив посилюватиметься, оскільки ці заходи мають довгостроковий вплив на бюджет росії та її промислову і технологічну базу", - розповів представник ЄС.

Він додав, що деградація і вихід іноземних компаній із рф на довгі роки стримуватимуть інвестиції та зростання продуктивності. Боррель уточнив, що ситуація на ринку праці не була сприятливою до вторгнення через демографічну ситуацію в росії, а масовий призов до армії ще більше погіршив її.

"Коротше кажучи, рішення росії напасти на Україну підштовхнуло російську економіку до ізоляції та занепаду", - підсумував Боррель.

 

Боррельсанкціі проти росіївійна в Україні

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