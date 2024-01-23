Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Боррель презентує заходи для боротьби з фейками росії та Китаю

23 січня 2024, 13:45
Боррель презентує заходи для боротьби з фейками росії та Китаю
Фото: з вільних джерел
Міністерство закордонних справ ЄС перевірило 750 інцидентів дезінформації, жертвами яких були, зокрема, Зеленський і Макрон.

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель сьогодні запропонує заходи для боротьби з дезінформацією − напередодні року масштабних виборів у Європі та у всьому світі.

Про це пише Politico.

Видання, посилаючись на проєкт звіту, зазначає, що серед них є “попереднє блокування”, обмеження “поширення маніпуляційного контенту” і навіть боротьба з іноземною пропагандою через гумор.

У 2024-му на виборах у 60 країнах проголосують близько 2 мільярдів людей. Очікується, що Боррель попередить − голоси стануть мішенню для зловмисних іноземних акторів. 

У звіті зазначено, що росія і Китай навмисно маніпулюють публічними дискусіями на багатьох каналах і платформах. Мотиви варіюються від дестабілізації та розколу суспільств до підриву демократичних інститутів або навіть просто заради економічної вигоди.

Міністерство закордонних справ ЄС для звіту перевірило 750 інцидентів у період з грудня 2022 року до листопада 2023-го. Інформацію проаналізували експерти відділу стратегічних комунікацій Європейської служби дипломатичних справ. Їхніми цілями стали близько 59 осіб.

Для дезінформації найчастіше використовувалися месенджер Telegram і соцплатформа X, але стороннє втручання “спостерігалося практично на всіх інших великих, нових і нішевих платформах”. Водночас зловмисники за замовчуванням використовували міжплатформну координацію.

фейкиБоррельвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Політика
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Переклад iPress – 23 січня 2024, 12:31
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп’янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп’янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 січня 2024, 23:45
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Політика
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 16:23
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Політика
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Переклад iPress – 22 січня 2024, 12:40
Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 01:57
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Переклад iPress – 19 січня 2024, 16:48
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Політика
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Переклад iPress – 19 січня 2024, 13:00
Як естонська служба безпеки виявила чергового
Політика
Як естонська служба безпеки виявила чергового "хорошого руського" шпигуна. Колеги, начальники, науковці: російські шпигуни криються за різними ролями
Переклад iPress – 19 січня 2024, 09:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється