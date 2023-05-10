Боррель прокоментував членство України в НАТО
Вступ України до НАТО сьогодні поки не обговорюється, як і раніше.
Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє laSexta.
Він зауважив, що попри заяви генсека НАТО Єнса Столтенберг, що майбутнє України — в Альянсі, сам вступ України залежатиме не від нього самого, а від усіх членів НАТО.
"Цього немає на столі", — сказав Боррель і додав, що процес приєднання поки не розпочато.
Однак він пригадав процес вступу Фінляндії та Швеції: ці країни були нейтральними і "ніколи нічого не хотіли знати про НАТО". Але коли вони побачили, що росія вторглася до України, вони зрозуміли, що "єдиний спосіб гарантувати нашу безпеку — це бути членами Альянсу", і вони поспішно попросили приєднатися".
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.