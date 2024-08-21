Боррель просить Захід зняти обмеження на застосування української зброї проти росії

Боррель заявив, що наступ українських Збройних Сил у Курській області "завдав серйозного удару по наративу" владіміра путіна.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав західні держави зняти обмеження на використання Україною їхньої зброї по російських військових цілях.

Про це він написав у X (Twitter).

Боррель заявив, що наступ українських Збройних Сил у Курській області "завдав серйозного удару по наративу" владіміра путіна.

"Зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків", – вважає він.

Серед цих наслідків він назвав посилення самооборони України, зокрема щодо російських бомбардувань інфраструктури, зменшення руйнувань і смертей серед українців, а також сприяння мирним зусиллям.

Топдипломат ЄС згадав про нещодавню розмову з головою МЗС України Дмитром Кулебою, де запевнив у підтримці Євросоюзом боротьби України проти російської агресії.

"З нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі та дискусії з міністрами закордонних справ та оборони ЄС наступного тижня, щоб просунутися вперед у нашій підтримці України", – анонсував Боррель.