Боррель прибув до Одеси з неоголошеним візитом

Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель приїхав до Одеси з візитом.

Про це Боррель написав в X (Twitter).

"Одеса – прекрасне історичне місто, яке повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу", - йдеться в дописі.

Боррель виклав відео перебування в приміщенні Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав через ракетний удару військ росії.

"Натомість, воно з'являється в новинах як часта мішень путінської війни", - написав політик.