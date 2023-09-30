Боррель прибув до Одеси з неоголошеним візитом
30 вересня 2023, 17:22
Фото: з вільних джерел
Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель приїхав до Одеси з візитом.
Про це Боррель написав в X (Twitter).
"Одеса – прекрасне історичне місто, яке повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу", - йдеться в дописі.
Боррель виклав відео перебування в приміщенні Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав через ракетний удару військ росії.
"Натомість, воно з'являється в новинах як часта мішень путінської війни", - написав політик.