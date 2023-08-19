Боррель: "путін жертвує своєю армією та народом, щоб вижити"

Водночас Боррель позитивно оцінив останні переговори щодо української "формули миру" в Саудівській Аравії, завваживши участь у них Китаю.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що росія не зможе досягти успіху у війні проти України та не має такої ваги у світі, як Китай.

Про це Боррель сказав в інтерв’ю іспанській газеті El Pais.

Топ-дипломат ЄС зауважив, що російський президент владімір путін, вирішивши розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, "майже в усьому помилявся" – зокрема в здатності контролювати країни Євросоюзу через енергетичну залежність.

"путін збирається пожертвувати своїм народом і своєю армією заради свого особистого й політичного виживання, і саме тому так важко вести переговори про мир", – зауважив він.

Водночас Боррель позитивно оцінив останні переговори щодо української "формули миру" в Саудівській Аравії, завваживши участь у них Китаю.

"Хоча Китай ніколи не скаже прямо, що він зменшує свою підтримку росії або сприяє її явній поразці. Пекін зовсім не влаштовує нинішня ситуація. Щонайменше – згадками про ядерну зброю", – пояснив європосадовець.

Коментуючи політику Євросоюзу щодо Китаю і виклики, які вона порушує, Боррель зазначив, що неможливо порівнювати Пекін і москву.