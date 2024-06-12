Боррель: Саміт миру у Швейцарії – перший крок до миру в Україні

За словами Борреля, збереження росією контролю над українськими територіями лише винагородить агресора.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Саміт миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня, стане першим кроком до миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. Водночас, згідно з його блогом, захід не є платформою для прямих перемовин між Києвом та москвою.

Боррель додав, що учасники Саміту зосередяться на окремих практичних питаннях. Це посилення ядерної безпеки, полегшення обміну полоненими та забезпечення повернення викрадених росією українських дітей.

За його словами, будь-яке припинення вогню, яке дозволило б росії зберегти свій репресивний режим на окупованих територіях, винагородить агресора. Це також підірве міжнародне право та заохотить подальшу територіальну експансію москви.

"росія веде неспровоковану війну, керовану імперськими амбіціями, тоді як Україна веде війну з необхідності, захищаючи своє право на існування", - підкреслив головний дипломат ЄС.