Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Боррель відповів на критику щодо участі ЄС у підтримці України

28 вересня 2024, 11:23
Боррель відповів на критику щодо участі ЄС у підтримці України
Фото: Українська правда
Боррель закликав до збільшення підтримки України для військового балансу.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель у Нью-Йорку відповів на критику з президентської кампанії США щодо недостатньої допомоги Європи Україні, наголосивши на вагомій підтримці ЄС.
 
Про це повідомляє Укрінформ.
 
"Після початку вторгнення ми вперше надали військову допомогу для України. І це не мало. Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, - європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, - це більше за американців. Це вже понад 130 мільярдів євро. Так, військова частина все ще менша (за американську), але це все ж таки 45 мільярдів євро, що не є малою сумою. Зрозуміло, що без допомоги Америки Україна не могла б чинити спротив. Але 45 мільярдів – це не мала сума у вимірі військової допомоги" - сказав він.
 
Боррель наголосив, що ЄС надав Україні статус кандидата на вступ, що було неможливим до війни. Зараз ЄС підтримує Україну, прийнявши 5 мільйонів біженців. Він підкреслив асиметричність війни, зазначивши, що росія була четвертою за військовими витратами, а Україна — 37-ю. Українці долають цей дисбаланс, розробляючи дрони та ракети. Боррель також не згоден з обмеженнями на використання західної зброї проти легітимних цілей у росії, адже українці вже навчилися вражати цілі на великі відстані власними ракетами.
 
Боррель заявив, що ЄС має підтримати Україну більше і швидше, щоб встановити військовий баланс. За його словами, путін не піде на переговори, якщо не відчує, що програє. Україна потребує економічної та стратегічної підтримки, оскільки без допомоги ЄС вона може зазнати поразки за кілька тижнів.

 

Боррельдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється