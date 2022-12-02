Боррель відвідав українських військових, які тренуються в рамках програми ЄС

Представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідав у Польщі українських військових, які розпочали тренування в рамках місії ЄС

Представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідав у Польщі українських військових, які розпочали тренування в рамках місії Європейського союзу. Про це Боррель повідомив у твітері.

"Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських солдатів", - йдеться у повідомленні.

Жозеп Боррель зустрінеться з першою групою стажистів із 15 000 українських військових.

"Вдячний Польщі за проведення значної частини тренінгу на польській землі", - додав Боррель.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців з військової допомоги ЄС EUMAM з метою підтримки України у війні з росією . У рамках місії буде підготовлено до 15 тисяч українських військових.