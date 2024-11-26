Боррель: ЄС продовжить підтримувати Україну без впливу США

За його словами, у Євросоюзу є свої зобов’язання перед Україною і свої можливості їй допомагати.

Європейський союз абсолютно автономний і не залежить від позиції обраного президентом США Дональда Трампа упитаннях підтримки України і в стримуванні російської агресії.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель перед початком засідання голів МЗС країн G7 у місті Ф’юджі(Італія), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, у Євросоюзу є свої зобов’язання перед Україною і свої можливості їй допомагати.

"Коли ми заявляємо, що у нас є стратегічна автономія, найменше, що ми можемо сказати і зробити, це продовжувати підтримувати Україну. Ми не чекаємо наказів пана Трампа", — сказав Боррель.

Водночас єврочиновник констатував — позиція і дії США щодо українського питання«дуже важливі».

"Але з нашого боку ми повинні продовжувати використовувати всі наші можливості для захисту України. Міністр закордонних справ України (Андрій Сибіга — ред.) тут, щоб пояснити нам ситуацію. Ми відновимо нашу прихильність підтримці України. Такою є позиція Європейського Союзу — принаймні, (станом на минулу — ред.) п’ятницю. Я сподіваюся, що вона буде такою ж у [наступний — ред.] понеділок", — заявив Боррель.

Як зазначають журналісти, це засідання глав МЗС країн G7 стане для нього останнім на посаді верховного представника Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

Нагадаємо, "Мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може включати вимогу відмовитися від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій.