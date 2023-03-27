Боррель: ЄС відповість на ядерний шантаж росії новими санкціями
27 березня 2023, 09:59
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ЄС вважає заяви кремля про намір розмістити ядерну зброю на територію білорусі безвідповідальною спробою ескалації напруги та заявляє про готовність застосувати нові економічні санкції у відповідь на посилення загроз для європейської безпеки.
Таку заяву зробив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Він її опублікував у Twitter.
"Якщо білорусь прийматиме у себе російську ядерну зброю, це б означало безвідповідальну ескалацію та загрозу для Європейської безпеки. білорусь все ще може зупинити це, це їх вибір. ЄС готовий відповісти із подальшими санкціями", - затвітив Боррель.Вчора Боррель також заявив, що ядерна зброя рф в бр це загроза європейській безпеці.