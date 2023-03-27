Боррель: ЄС відповість на ядерний шантаж росії новими санкціями

ЄС вважає заяви кремля про намір розмістити ядерну зброю на територію білорусі безвідповідальною спробою ескалації напруги та заявляє про готовність застосувати нові економічні санкції у відповідь на посилення загроз для європейської безпеки.

Таку заяву зробив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Він її опублікував у Twitter.

"Якщо білорусь прийматиме у себе російську ядерну зброю, це б означало безвідповідальну ескалацію та загрозу для Європейської безпеки. білорусь все ще може зупинити це, це їх вибір. ЄС готовий відповісти із подальшими санкціями", - затвітив Боррель.