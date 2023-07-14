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Боррель з Лавровим посперечались на саміті країн Південно-Східної Азії

14 липня 2023, 21:25
Боррель з Лавровим посперечались на саміті країн Південно-Східної Азії
Фото: ЄС
Боррель та Лавров влаштували суперечку на саміті країн Південно-Східної Азії через Україну.

Голова євродипломатії Жозеп Боррель на саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії звернувся до присутнього на заході російського міністра закордонних справ з закликом, щоб росія вивела свої війська з території України, на що той відповів агресивно.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

На слова Борреля про необхідність вивести російські війська з території України, Лаврова заявив, що такі заклики — це "змова Заходу".

Як інформує Ліга, у свою чергу голова Держсекретар США Ентоні Блінкен за лаштунками заходу заявив, що присутність Лаврова на саміті є "ані конструктивною, ані продуктивною".

Також Блінкен зазначив, що наразі фокус москви є "абсолютно негативним", а її підхід базується виключно на звинуваченні США у "кожній проблемі світу".

 

самітЛавровБоррельвійна в Україніросія окупанти

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