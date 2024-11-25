Боррель закликає Європу до рішучих дій для підтримки України

Він зазначив, що європейцям не вдалося забезпечити Україну достатніми ресурсами для захисту від постійних повітряних атак на її цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, який залишає посаду, заявив, що Європі все ще потрібно докласти більше зусиль, аби підтримати Україну у війні проти росії та зміцнити свою обороноздатність.

Про це Боррель написав у своєму блозі.

Він зазначив, що європейцям не вдалося забезпечити Україну достатніми ресурсами для захисту від постійних повітряних атак на її цивільну та енергетичну інфраструктуру, А також – не вдалося надати достатньої підтримки Україні, зокрема боєприпасами, щоб вона не дала можливості російській армії продовжувати просування на Донбасі – не кажучи вже про те, що вона не має спроможностей повернути втрачені території.

"Починаючи з лютого 2022 року, багато хто знову і знову повторює, що агресія росії проти України стала тривожним дзвінком для Європи. Але, як слушно зауважив політолог Іван Крастев кілька тижнів тому під час дебатів, в яких я брав участь, є різниця між пробудженням і вставанням з ліжка, щоб діяти.

І здається, що багато хто в Європі, безумовно, був розбуджений агресією владіміра путіна проти України, але ще не встав з ліжка", – зазначив Боррель.

Він наголосив, що це тим паче необхідно зробити зараз, коли прихильність Сполучених Штатів не лише до України, але й до безпеки Європи в цілому стала більш невизначеною на майбутнє з переобранням Дональда Трампа.

"У нас немає вибору: вкрай важливо, щоб ми стали здатними забезпечити власну безпеку. Наш добробут і майбутнє не можуть і надалі залежати від настроїв американських виборців на Середньому Заході кожні чотири роки", – заявив Боррель.