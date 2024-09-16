Боррель закликає захищати промисловість на тлі напруженості між США і Китаєм

"Важливо притягнути росію до відповідальності за їхні дії в Україні".

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що у найближчому майбутньому не варто очікувати "перезавантаження" відносин між ЄС та росією.

Про це повідомляє Euractiv.

"Я не бачу мирної угоди з путінською росією в найближчому майбутньому", – зазначив Боррель, відповідаючи на питання про ймовірне "перезавантаження" відносин з російською федерацією.

"У віддаленому майбутньому, в післявоєнному середовищі, можуть відбутися певні зміни у відносинах з росією, але факт залишається фактом: війна, ймовірно, триватиме, і навряд чи за цих обставин будуть вестися справи як зазвичай, війна створює червоні лінії для нас як ЄС", – додав він.

За його словами, путін чітко дає зрозуміти, що він зберігає свої максималістські вимоги: завоювання України, підкорення українського народу, і, можливо, має більше амбіцій за межами України.

"Він, здається, все більше і більше одержимий відновленням російської імперії як своєї головної спадщини", – наголосив глава європейської дипломатії.