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ПОЛІТИКА

Боррель закликає захищати промисловість на тлі напруженості між США і Китаєм

16 вересня 2024, 15:18
Боррель закликає захищати промисловість на тлі напруженості між США і Китаєм
Фото: з вільних джерел
"Важливо притягнути росію до відповідальності за їхні дії в Україні".

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що у найближчому майбутньому не варто очікувати "перезавантаження" відносин між ЄС та росією.

Про це повідомляє Euractiv.

"Я не бачу мирної угоди з путінською росією в найближчому майбутньому", – зазначив Боррель, відповідаючи на питання про ймовірне "перезавантаження" відносин з російською федерацією.

"У віддаленому майбутньому, в післявоєнному середовищі, можуть відбутися певні зміни у відносинах з росією, але факт залишається фактом: війна, ймовірно, триватиме, і навряд чи за цих обставин будуть вестися справи як зазвичай, війна створює червоні лінії для нас як ЄС", – додав він.

За його словами, путін чітко дає зрозуміти, що він зберігає свої максималістські вимоги: завоювання України, підкорення українського народу, і, можливо, має більше амбіцій за межами України.

"Він, здається, все більше і більше одержимий відновленням російської імперії як своєї головної спадщини", – наголосив глава європейської дипломатії.

СШАКитайБоррельросія загроза

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