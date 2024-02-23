Боррель закликав членів ЄС надати Україні снаряди – Politico

Боррель наголосив, що українці налаштовані воювати, але їм потрібна зброя.

Країни Європейського союзу повинні знайти спосіб, щоб ліквідувати дефіцит зброї для українських військових.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у зверненні до своїх колег, інформує Politico.

У своєму зверненні Боррель наголосив, що Україні снаряди потрібні терміново та у великій кількості.

"Українські воїни налаштовані воювати, але їм потрібні боєприпаси. Тому я вважаю своїм обов’язком і відповідальністю ще раз звернутися до вас, щоб побачити, що ще ми можемо зробити для підтримки України", – написав Боррель.

Він закликав членів ЄС підтримати Україну всіма можливими способами, зокрема пошуком додаткових снарядів на своїх складах, оборонними замовленнями чи фінансуванням української оборонної промисловості.

"Нічого не робити – не варіант", – підкреслив топ-дипломат ЄС у листі.

Боррель також закликав країни ЄС розкривати інформацію про те, що вони роблять на двосторонньому рівні для допомоги Києву.

У березні 2023 року ЄС досягнув домовленості про надання Україні мільйона боєприпасів через рік, але не досягнув цієї мети. Станом на зараз ЄС надав 355 тисяч снарядів, до кінця березня планується надати ще близько 524 тисяч, а до кінця року – 1 155 000.