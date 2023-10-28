Боррель закликав до припинення бойових діях в Газі
Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав до припинення бойових дій у Газі, щоб доставити гуманітарну допомогу.
Про це він написав у Twitter (X).
Боррель зазначив, що Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям повідомляє, що жителі Гази залишаються без світла, води та їжі.
"Загинуло занадто багато мирних жителів, включно з дітьми. Це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Для забезпечення гуманітарного доступу терміново необхідна пауза в бойових діях", – підкреслив він.
Євросоюз засуджує всі напади на мирних жителів, включаючи триваючі невибіркові ракетні обстріли Ізраїлю, і вимагає негайно та без умов звільнити всіх заручників, додав Боррель.
Вночі ЗМІ повідомили, що ізраїльські військові увійшли в сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.