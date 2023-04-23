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ПОЛІТИКА

Боррель закликав відправити Військово-морські сили до Тайваню

23 квітня 2023, 19:35
Боррель закликав відправити Військово-морські сили до Тайваню
Фото: Українська правда
У 2022 році Байден недвозначно сказав, що США захищатимуть Тайвань.

Європейські країни повинні направити до Тайванської протоки свої Військово-морські сили, аби забезпечити судноплавство у цьому районі.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Politico.

Він зазначив, що позиція Євросоюзу щодо Тайваню проста та послідовна. Дипломат заявив, що для ЄС існує єдиний Китай, але "не за будь-яких умов, і точно не через застосування сили".

Боррель зазначив, що для Європи важливий Тайвань, тому необхідно забезпечити мир у цьому регіоні.

"Європа повинна бути присутня в цьому питанні, яке хвилює нас економічно, комерційно та технологічно. Ось чому я закликаю європейські Військово-морські сили патрулювати Тайванську протоку, щоб продемонструвати відданість Європи свободі судноплавства в цьому надзвичайно важливому районі. Водночас ми маємо бути пильними щодо провокацій і зайвих ставок", - наголосив дипломат.

Варто зазначити, що Жозеп Боррель висловився про Тайвань після неоднозначної заяви президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, Макрон хоче допомоги Китаю залучити росію та Україну до переговорів.

ТайваньБоррель

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