Боррель закликав Євросоюз більше інвестувати в оборонні технології

"Європейська оборонна промисловість має величезний потенціал. Наше завдання – розкрити його".

Війна росії проти України довела необхідність пріоритетного розвитку європейської оборонної промисловості та відповідних прикладних технологій.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає "Радіо Свобода".

"російська агресивна імперіалістична війна насправді розглядається як екзистенційна загроза для Європейського Союзу. На цьому фоні визначення спільних запозичень для фінансування головних військових зусиль з підтримки України, з метою примусити путіна сісти за стіл переговорів, мають здійснюватися швидко та відповідно до угод ЄС. Вони мають водночас посилити конкурентоспроможність Європи у критично важливих секторах оборонної промисловості та не допустити нашого незворотного відставання у цій сфері від росії та від інших", - зауважив Боррель.

За його словами, ЄС та його країни-члени витрачають щороку 14,4 мільярда євро на дослідження та розвиток у військовій сфері. Водночас наприклад, США витрачають на такі програми майже у десять разів більше - 130 мільярдів євро.