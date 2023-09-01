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Боррель заявив про можливий вступ до ЄС 10 нових країн

01 вересня 2023, 09:33
Боррель заявив про можливий вступ до ЄС 10 нових країн
Фото: ЄС
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС зазначив, що війна в Україні стала одним зі стимулів для прискореного розширення Євросоюзу.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтримав ідею про встановлення орієнтовних термінів вступу нових держав.

Про це він сказав на пресконференції в Толедо, повідомляє Укрінфом. 

За словами глави зовнішньополітичного відомства ЄС, війна в Україні стала одним із каталізаторів прискорення розширення Євросоюзу.

"Україна має стати членом ЄС, Західні Балкани — теж, і швидко", — сказав Боррель.

Жозеп Боррель заявив, що Євросоюзу варто бути готовим до того, що до його складу можуть увійти десять нових держав. При цьому він не уточнив, про які саме країни йдеться.

"Ми теж повинні готуватися до розширення, яке може призвести до появи десяти нових членів", — цитують журналісти Борреля.

Іспанський політик також підкреслив, що приєднатися до Євросоюзу можуть тільки ті кандидати, які виконали відповідні вимоги.

Боррельвійна в Україніросія окупантиВступ до ЄС

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