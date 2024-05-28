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ПОЛІТИКА

Боррель заявив, що путін намагається зірвати Глобальний саміт миру

28 травня 2024, 09:13
Боррель заявив, що путін намагається зірвати Глобальний саміт миру
Фото: з вільних джерел
"путін говорить про мирні переговори, але його армія розпочала ще один наступ на Харківщині".

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив, що говорячи про переговори, путін, зокрема, намагається зірвати Глобальний саміт миру.

Про це повідомляє Укрінформ.

"путін говорить про мирні переговори, але його армія розпочала ще один наступ проти Харкова. Вони обстрілюють щільно заселені цивільні будинки, намагаються підірвати майбутній Саміт миру в Швейцарії. Ми повністю підтримуємо цей саміт, який організований Швейцарією за запитом України. Його метою є сприяти майбутньому мирному процесу. Ми працюємо над якомога ширшою участю у цьому заході", – наголосив глава європейської дипломатії.

За його словами, одним із наслідків масованих атак російських військ проти України стали "катастрофічні пошкодження" електричних мереж, внаслідок чого у певні часи населення стикається із перериваннями у постачанні електроенергії.

"Це буде мати великий негативний ефект зараз та, на жаль, великий ефект протягом наступної зими. Так, ми наразі наближаємося до літа. Але число електричних станцій та електричних спроможностей, що були зруйновані росіянами, продовжує зростати", – додав він.

Владімір ПутінЖозеп Боррельвійна в Українісаміт миру

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