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Борис Джонсон раптово приїхав до Києва

08 вересня 2023, 20:25
Борис Джонсон раптово приїхав до Києва
Фото: з вільних джерел
Джонсон зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Ексочільник уряду Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва. Він долучився до 18-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Майбутнє вирішується в Україні".

Про це повідомляє голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Під час візиту до України британський політик відвідав і КНП КОР "Київський обласний центр реабілітаційної медицини". Там зараз лікуються та реабілітуються воїни ЗСУ. Про це повідомила депутатка Київської ОВА Тетяна Семенова.

"Ми пишаємось українцями! Лондонці дуже підтримують Україну! Увесь Світ підтримує Україну!", — наголосив Джонсон.

Зустрівся Джонсон і з президентом Зеленським.

"З перших годин повномасштабної війни Борис Джонсон щиро підтримує Україну й допомагає захищатися від російської агресії. І зараз продовжує додавати Україні міжнародної підтримки. Дякую за твою енергію, друже", — написав Президент.

Ялтинський самітДжонсонвійна в Україніросія окупанти

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