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ПОЛІТИКА

Борис Джонсон виявив "жучок" після візиту Нетаньягу до особистого туалету

04 жовтня 2024, 09:39
Борис Джонсон виявив
Фото: з вільних джерел
Інцидент стався у 2017 році.

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що знайшов підслуховуючий пристрій у своєму особистому туалеті в Міністерстві закордонних справ Великої Британії після того, як ним скористався прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Про цей випадок Джонсон розповів у своїх мемуарах "Unleashed", які вийдуть 10 жовтня. Уривки з них опубліковано в газеті Daily Telegraph.

Як стверджує Джонсон, який на той час був міністром закордонних справ Британії, під час зустрічі у 2017 році, Нетаньяху перепросив і вийшов до туалету. А згодом служба безпеки британського міністра знайшла в туалеті "жучок", встановлений у громовідводі.

На запитання The Telegraph, чи може Джонсон розповісти деталі щодо того, що сталося у 2017 році, той сказав, що все описав у книзі.

"Я думаю, що все, що вам потрібно знати про цей епізод, є в книзі", — сказав він.

Видання зазначає, що приблизно у цей самий час Ізраїль звинуватили у встановленні пристроїв прослуховування у Білому домі.

У 2019 році видання Politico повідомило, що уряд США вважає Ізраїль відповідальним за встановлення пристроїв стеження за мобільними телефонами біля Білого дому та інших важливих об'єктів навколо Вашингтона, округ Колумбія. Пристрої були розроблені для того, щоб обдурити мобільні телефони і змусити їх передавати інформацію про місцезнаходження, а також особисті дані. 

Мемуари Джонсона викликали бурхливі обговорення в Лондоні ще до їх виходу в світ.

Борис ДжонсонНетаньягу

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