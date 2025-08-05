Колишній прем'єр Британії Джонсон закликав не піддаватись тиску Китаю і підтримати Тайвань

Джонсон був запрошений виступити з промовою на форумі з питань безпеки, організованому тайбейським аналітичним центром Prospect Foundation.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив сьогодні, 5 серпня, що Тайвань не заслуговує на залякування з боку Китаю, і закликав Захід будувати економічні та політичні відносини з Тайбеєм перед обличчям кампанії Пекіна проти демократичного острова.

Джонсон є третім колишнім британським прем'єр-міністром, який відвідав Тайвань, після Ліз Трасс у 2023 році і Маргарет Тетчер у 1990-х. Його візит відбувається в той час, коли Британія і Китай прагнуть до подальшої стабілізації відносин, оскільки прем'єр-міністр Кір Стармер, як очікується, відвідає Пекін пізніше цього року.

Про це інформує Reuters.

Британія, як і більшість країн, не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але між двома урядами існують тісні економічні та культурні зв’язки.

Останніми роками Пекін посилив військовий і дипломатичний тиск на Тайвань, зокрема щоденні військові дії поблизу острова, намагаючись підтвердити свої територіальні претензії, які уряд у Тайбеї рішуче відкидає.

"У ці дуже складні та напружені часи настав момент для всіх західних країн розвивати економічні та політичні відносини з Тайванем, а не обережно відступати під тиском інших країн", — сказав Джонсон президенту Тайваню Лаю Цінде в його офісі в Тайбеї.

Джонсон додав, що "немає жодних підстав для нинішніх залякувань Тайваню з боку Китаю. Це вільне, мирне суспільство. Воно не заслуговує на те, щоб його залякували таким чином. У цьому немає сенсу, і я сподіваюся, що це припиниться якнайшвидше".