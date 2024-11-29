Борис Джонсон закликав ввести британських "миротворців" в Україну

У росії заявили, що Захід має намір нібито "фактично окупувати Україну".

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає ввести британські миротворчі війська для охорони кордону України в разі майбутнього припинення вогню з росією.

Джонсон заявив, що відповідальність за збереження будь-якої угоди має лежати на групі європейських миротворчих сил:

"Я не думаю, що ми повинні посилати бойові війська, щоб протистояти росіянам. Але я думаю, що як частина рішення, як частина кінцевого результату, мають бути багатонаціональні європейські миротворчі сили, які контролюють кордон і допомагають українцям".

Він також підкреслив, що не уявляє, "щоб така європейська операція могла відбутися без британців".