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Борис Джонсон закликав ввести британських "миротворців" в Україну

29 листопада 2024, 16:09
Борис Джонсон закликав ввести британських
Фото: з вільних джерел
У росії заявили, що Захід має намір нібито "фактично окупувати Україну".
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає ввести британські миротворчі війська для охорони кордону України в разі майбутнього припинення вогню з росією.
 
Про це пише Independent.
 
Джонсон заявив, що відповідальність за збереження будь-якої угоди має лежати на групі європейських миротворчих сил:
 
"Я не думаю, що ми повинні посилати бойові війська, щоб протистояти росіянам. Але я думаю, що як частина рішення, як частина кінцевого результату, мають бути багатонаціональні європейські миротворчі сили, які контролюють кордон і допомагають українцям".
 
Він також підкреслив, що не уявляє, "щоб така європейська операція могла відбутися без британців".
За словами Джонсона, західні країни повинні гарантувати, що Росія не зможе просто переозброїтися і почати новий напад на Україну в майбутньому, чітко вказавши, які гарантії безпеки пропонуються.
 
"Ми повинні чітко визначити, які гарантії безпеки ми вважаємо необхідними. Єдине, що дійсно працює, - це гарантія за статтею 5 НАТО, яка зберігає мир у Європі вже 80 років", - зазначив він.

 

Борис Джонсонвійна в Україніросія окупанти

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