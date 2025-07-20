Борис Джонсон засмучений байдужістю Британії до України

Експрем’єр Британії закликав європейські уряди заарештувати $300 млрд російських активів, заморожених в Європі, і відправити їх в Україну

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він засмучений зменшенням інтересу Великої Британії до України.

Про це йдеться в інтерв'ю Джонсона газеті The Telegraph.

"Інтерес до України та апетит до неї сьогодні дуже низький. Я вважаю, що це досить сумно. Я маю на увазі, що він приходить і йде, але для мене він номер один. Номер один", – заявив Джонсон.

Водночас політик заявив, що Британія продовжує відігравати дуже важливу роль у розв’язанні конфлікту між Україною та рф.