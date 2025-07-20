Борис Джонсон засмучений байдужістю Британії до України
20 липня 2025, 16:21
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Експрем’єр Британії закликав європейські уряди заарештувати $300 млрд російських активів, заморожених в Європі, і відправити їх в Україну
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він засмучений зменшенням інтересу Великої Британії до України.
Про це йдеться в інтерв'ю Джонсона газеті The Telegraph.
"Інтерес до України та апетит до неї сьогодні дуже низький. Я вважаю, що це досить сумно. Я маю на увазі, що він приходить і йде, але для мене він номер один. Номер один", – заявив Джонсон.
Водночас політик заявив, що Британія продовжує відігравати дуже важливу роль у розв’язанні конфлікту між Україною та рф.
"Є багато внутрішніх проблем, які зараз дуже складні, і ви можете зрозуміти, чому вони відволікаються, але я думаю, що це велика можливість для Британії", – додав він.
Прокоментував Джонсон і своє можливе повернення на головні посади у Великій Британії:
"Я не бачу жодного безпосереднього способу, як я можу бути особливо корисним у британській політиці прямо зараз. Але я думаю, що можу продовжувати говорити про Україну".
Також експрем’єр закликав європейські уряди заарештувати $300 млрд російських активів, заморожених в Європі, і відправити їх в Україну, назвавши це «авансовим платежем росії Україні в рахунок репарацій, які росія неминуче повинна буде заплатити одного дня за те, що вона зробила».