Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Борис Джонсон засмучений байдужістю Британії до України

20 липня 2025, 16:21
Борис Джонсон засмучений байдужістю Британії до України
Фото: з вільних джерел
Експрем’єр Британії закликав європейські уряди заарештувати $300 млрд російських активів, заморожених в Європі, і відправити їх в Україну

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він засмучений зменшенням інтересу Великої Британії до України.

Про це йдеться в інтерв'ю Джонсона газеті The Telegraph.

"Інтерес до України та апетит до неї сьогодні дуже низький. Я вважаю, що це досить сумно. Я маю на увазі, що він приходить і йде, але для мене він номер один. Номер один", – заявив Джонсон.
 
Водночас політик заявив, що Британія продовжує відігравати дуже важливу роль у розв’язанні конфлікту між Україною та рф.
 
"Є багато внутрішніх проблем, які зараз дуже складні, і ви можете зрозуміти, чому вони відволікаються, але я думаю, що це велика можливість для Британії", – додав він.
 
Прокоментував Джонсон і своє можливе повернення на головні посади у Великій Британії:
 
"Я не бачу жодного безпосереднього способу, як я можу бути особливо корисним у британській політиці прямо зараз. Але я думаю, що можу продовжувати говорити про Україну".
 
Також експрем’єр закликав європейські уряди заарештувати $300 млрд російських активів, заморожених в Європі, і відправити їх в Україну, назвавши це «авансовим платежем росії Україні в рахунок репарацій, які росія неминуче повинна буде заплатити одного дня за те, що вона зробила».

 

Борис Джонсонвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Політика
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 13:52
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Політика
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Переклад iPress – 18 липня 2025, 11:32
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Політика
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 08:50
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Політика
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 17 липня 2025, 08:27
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється