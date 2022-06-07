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Борис Джонсон заявив, що не піде у відставку

Прем'єр-міністр Англії також призначив нових міністрів
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон чітко дав зрозуміти, що планує залишитися на посаді після відставок двох міністрів і вже призначив їм заміну.
Борис Джонсон заявив, що не піде у відставку Фото: 15minut.org

Міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід у вівторок подали заяви про звільнення з різницею в 10 хвилин, за ними були відставки молодших міністрів і помічників.

Джонсон після цього призначив Надхіма Захаві новим канцлером казначейства, а голова апарату прем'єр-міністра Стів Барклай став міністром охорони здоров'я.

Джонсон, який зараз стикається з найсерйознішою кризою лідерства на посаді прем'єра, зіткнеться з подальшим тиском пізніше у середу, коли зустрінеться з депутатами в парламенті.

Він також має дати свідчення Комітету зв'язків - групи депутатів, які уважно вивчають політику та рішення уряду.

Але жоден із депутатів-консерваторів не зголосився кинути виклик прем'єру, щоб зайняти його місце. Навпаки, кілька міністрів публічно його підтримали, зокрема, міністр закордонних справ Ліз Трасс - одна з потенційних претенденток на його місце на посаді лідера партії.

Вона сказала, що "на 100% підтримує прем'єр-міністра", тоді як міністри кабінету, включаючи Домініка Рааба, Майкла Гоува, Терезу Коффі та Бена Воллеса, також зазначили, що залишаться в уряді.

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06 07 2022 09:32
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