Борис Джонсон заявив, що не піде у відставку
Міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід у вівторок подали заяви про звільнення з різницею в 10 хвилин, за ними були відставки молодших міністрів і помічників.
Джонсон після цього призначив Надхіма Захаві новим канцлером казначейства, а голова апарату прем'єр-міністра Стів Барклай став міністром охорони здоров'я.
Джонсон, який зараз стикається з найсерйознішою кризою лідерства на посаді прем'єра, зіткнеться з подальшим тиском пізніше у середу, коли зустрінеться з депутатами в парламенті.
Він також має дати свідчення Комітету зв'язків - групи депутатів, які уважно вивчають політику та рішення уряду.
Але жоден із депутатів-консерваторів не зголосився кинути виклик прем'єру, щоб зайняти його місце. Навпаки, кілька міністрів публічно його підтримали, зокрема, міністр закордонних справ Ліз Трасс - одна з потенційних претенденток на його місце на посаді лідера партії.
Вона сказала, що "на 100% підтримує прем'єр-міністра", тоді як міністри кабінету, включаючи Домініка Рааба, Майкла Гоува, Терезу Коффі та Бена Воллеса, також зазначили, що залишаться в уряді.
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