"Боягузтво не личить НАТО": The Times розкритикувало саміт Альянсу в Гаазі

Автор вказує, що на саміті було помітно, як європейські лідери більше бояться непередбачуваності Трампа, ніж агресії з боку кремля.

Саміт НАТО, що відбувся 25 червня в Гаазі, пройшов під знаком обережності та уникнення гострих рішень, попри тривалу війну в Україні.

Про це у своїй колонці в The Times написав британський оглядач Едвард Лукас, звинувативши лідерів Альянсу у прояві слабкості та страху перед президентом США Дональдом Трампом.

За словами Лукаса, країни НАТО намагалися не дратувати американського лідера, зосереджуючись на формальностях, порожніх обіцянках та спробах справити на нього гарне враження. Автор вказує, що на саміті було помітно, як європейські лідери більше бояться непередбачуваності Трампа, ніж агресії з боку кремля.

Показовим Лукас вважає виступ генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який подякував Трампу за нову ціль витрат на оборону — 5% ВВП, назвавши це "перемогою" президента США. Проте, за словами експертів, багато країн Альянсу не готові до таких витрат, а обіцянки лишаються на папері.

"Європейські союзники НАТО разом узяті вдесятеро багатші за росію. Якби вони просто ефективно витрачали вже наявні оборонні бюджети, проблеми не було б", — зазначає Лукас.

Він також нагадує, що попередні обіцянки щодо України залишаються невиконаними. Попри те, що президент Зеленський не був присутній на головному зібранні лідерів, він мав змогу поспілкуватися з Трампом. Американський президент натякнув, що розгляне можливість надати Україні системи ППО Patriot, однак уник конкретики.

Тим часом Трамп викликав хвилю критики, поставивши під сумнів принцип колективної оборони НАТО згідно зі статтею 5. Він заявив, що зобов’язання США "залежать від того, як саме трактуватимуться численні визначення" цієї статті. Лукас зауважує, що такі заяви створюють небезпеку розмитої позиції Заходу та можуть спровокувати Кремль на агресивні дії.

"НАТО все ще залежить від США у критичних сферах — боєприпасах, ППО, логістиці, розвідці. Але зволікання й невизначеність усе більше викликають тривогу серед союзників", — йдеться у матеріалі.

Лукас цитує міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса, який визнає: "Україна поступово зникає з поля зору". На тлі триваючих атак Росії, внаслідок яких щодня гинуть українські цивільні, саміт у Гаазі виглядав відірваним від реальності.

"Боягузтво виглядає дешево, коли за нього платять інші", — підсумовує Лукас.

Оглядач закликає союзників НАТО проявити більше стратегічної ясності, політичної волі та реальних дій, поки не стало надто пізно.