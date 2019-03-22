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Бойко і Медведчук приїхали в Москву на зустріч з Медведєвим

Також на зустрічі присутній глава правління "Газпрому" Олексій Міллер
Кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві проводять зустріч з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.
Бойко і Медведчук приїхали в Москву на зустріч з Медведєвим Фото: 112.ua

Під час зустрічі Медведєв запропонував обговорити за закритими дверима питання газотранспортної системи, цін на внутрішньому ринку і торгово-економічні відносини. 

Зустріч транслюють телеканали NewsOne і "112 Україна", які пов’язують з Медведчуком.

Перемови були ініційовані українською стороною.

"У нас справді, на нашу думку, важлива причина попросити зустрічі з вами, оскільки економічні відносини України та Росії вкрай важливі для нашої економіки. Сьогодні вони переживають найважчий, мабуть, період у своїй історії", - заявив на зустрічі Бойко.

Перемови, зокрема, стосувалися ситуації із транзитним газовим контрактом, термін дії якого закінчується цього року, і доступу українських товарів на ринок РФ.

Нагадаємо, що Медведчук - кум російського президента Володимира Путіна.

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22 03 2019 16:11
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