Бойко позбавив Рабіновича статусу довіреної особи на виборах
Рабінович був зареєстрований як довірена особа Бойка 25 січня 2019 року, йдеться на сайті Центрвиборчкому.
Згідно з законом про вибори президента України кандидат має право в будь-який час до дня виборів прийняти рішення про відкликання довіреної особи та внесення іншої кандидатури замість вибулої, і Бойко цим скористався 12 лютого.
У зв'язку з цим 15 лютого ЦВК скасувала реєстрацію Рабіновича і зареєструвала замість нього Михайла Макаренка.
Юрій Бойко формально балотується як самовисуванець, але де-факто його підтримує проросійська партія "За життя", обличчям якої є Вадим Рабінович. Політраду цієї політичної сили очолює кум президента Росії Віктор Медведчук.
Бойко в період 2006-2012 років тричі обіймав посаду міністра енергетики в урядах Віктора Януковича і Миколи Азарова. У 2012-2014 роках був віце-прем'єром.
У 2014 році балотувався в президенти, але отримав лише 36 тисяч голосів і зайняв 14-те місце.
У 2014 році став депутатом Верховної Ради, пройшовши за списками "Опозиційного блоку" під №1.
У кінці 2018 року Бойко пішов на союз з політичною силою Віктора Медведчука "За життя" і був виключений з "Опоблоку".
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