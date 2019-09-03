Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Бойові бригади Сухопутних військ ЗСУ отримали нову символіку

"Напередодні дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад"
Начальник Генерального штабу ЗСУ - головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко затвердив нову символіку бойових бригад Сухопутних військ ЗСУ.
Бойові бригади Сухопутних військ ЗСУ отримали нову символіку Фото: Андрій Попіль

Цю інформацію Віктор Муженко розмістив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Укрінформ".

"Напередодні дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад", - написав Муженко.

Зокрема, було затверджено малюнок нарукавного знаку 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Сухопутних військ Збройних Сил України, нарукавного знаку 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ ЗСУ і 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сухопутних військ ЗСУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 03 2019 20:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.