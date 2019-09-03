НОВИНИНачальник Генерального штабу ЗСУ - головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко затвердив нову символіку бойових бригад Сухопутних військ ЗСУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойові бригади Сухопутних військ ЗСУ отримали нову символіку
"Напередодні дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад"
Фото: Андрій Попіль
Цю інформацію Віктор Муженко розмістив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Укрінформ".
"Напередодні дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад", - написав Муженко.
Зокрема, було затверджено малюнок нарукавного знаку 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Сухопутних військ Збройних Сил України, нарукавного знаку 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ ЗСУ і 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сухопутних військ ЗСУ.
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09 03 2019 20:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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