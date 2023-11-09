Бойовиків-вагнерівців літаком вивезли із білорусі

Ймовірно, їх перевезли в африканську країну Малі.

Членів ПВК "Вагнера", які ще залишалися в білорусі, вивезли російським військово-транспортним літаком Іл-76.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Так, 12 жовтня транспортний літак Іл-76 (RA-76370) російської вантажної авіакомпанії Abakan Air пробув у білорусі більше доби.



"Сам приліт на аеродром "Бобруйск" - дуже рідкісна подія, не кажучи вже про те, що це найближчий аеродром до табору ПВК "Вагнера" в с. Ціль. По-друге, цікавий подальший маршрут борту - через Туніс він полетів у Малі", - йдеться у повідомленні.

Як уточнює "Гаюн" із посиланням на ЗМІ, саме в Малі дислокується близько 1000 найманців ПВК "Вагнера", які допомагають місцевій військовій хунті.

"У провагнерівських каналах можна знайти чимало фото/відео з їхньою участю у бойових діях у цій країні", - пишуть у моніторинговій групі.



Таким чином, як уточнює "Гаюн", є всі підстави вважати, що приліт літака Іл-76 був пов'язаний з діяльністю ПВК "Вагнера".

"Не виключено, що літак здійснював перевезення найманців з білорусі до Малі. І так, це перший зафіксований рейс такого плану, який справді міг вивезти якусь кількість найманців з білорусі до Африки", - додають у звіті.