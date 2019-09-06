Бойовики 40 хвилин прицільно обстрілювали Станицю Луганську

Бойовики на Донбасі в суботу, 8 червня, зірвали домовленості з розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської, яке було заплановане на 16 червня.

"З 20:55 по 21:35 суботи бойовики зі стрілецької зброї обстрілювали населений пункт Станиця Луганська. Обстріл вівся з напряму окупованого населеного пункту Миколаївка", - повідомляє прес-служба штабу ООС.

Військові підкреслюють, що розведення сил і засобів біля Станиці Луганської було сплановано на 16 червня.

"Зазначений факт в черговий раз демонструє небажання збройних формувань Російської Федерації і окупаційної адміністрації дотримуватися мінських домовленостей з розведення сил і засобів на вказаній ділянці місцевості", - вважають військові.

Згідно з домовленостями, розведення сил може бути здійснено тільки після дотримання режиму тиші і його фіксації спостерігачами СММ ОБСЄ протягом 7 днів.

"З огляду на вищевикладене, датою наступного розведення сил і засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська" може бути 17 червня 2019 року, лише за умови збереження режиму тиші до зазначеного терміну", - підсумували в штабі ООС.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, з них 7 разів - із застосуванням 122 мм артилерії, мінометів 120 та 82 мм та озброєння танку. 1 український військовий отримав поранення.