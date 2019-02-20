Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції сил ООС, поранено одного військовика, - штаб
"Протягом поточної доби, в період з 00:00 до 18:00, противник дев'ять разів обстріляв позиції наших військ, в тому числі вісім разів із застосуванням озброєння, забороненого "мінськими домовленостями", з витратою 101 міна калібрів 120 і 82 мм", - йдеться в повідомленні прес-центру ООС на сторінці Facebook.
Бойовики обстріляли двічі з мінометів калібру 120 мм автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів позиції українських військових близько Лебединського; двічі з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів - біля Водяного; з мінометів калібру 120 мм - біля Широкиного.
Біля Мар'їнки по українських позиціях працював ворожий снайпер.
Нагадаємо, що, за даними ООН, з початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 тисяч людей.
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