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Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції сил ООС, поранено одного військовика, - штаб

По позиціях українських військовиків біля Мар'їнки працював ворожий снайпер
Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил за станом на 18:00 середи, один український військовослужбовець поранений.
Бойовики дев Фото: ООС

"Протягом поточної доби, в період з 00:00 до 18:00, противник дев'ять разів обстріляв позиції наших військ, в тому числі вісім разів із застосуванням озброєння, забороненого "мінськими домовленостями", з витратою 101 міна калібрів 120 і 82 мм", -  йдеться в повідомленні прес-центру ООС на сторінці Facebook.

Бойовики обстріляли двічі з мінометів калібру 120 мм автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів позиції українських військових близько Лебединського; двічі з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів - біля Водяного; з мінометів калібру 120 мм - біля Широкиного.

Біля Мар'їнки по українських позиціях працював ворожий снайпер.

Нагадаємо, що, за даними ООН, з початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 тисяч людей.

 

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20 02 2019 19:53
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