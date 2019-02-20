Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції сил ООС, поранено одного військовика, - штаб

Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил за станом на 18:00 середи, один український військовослужбовець поранений.

"Протягом поточної доби, в період з 00:00 до 18:00, противник дев'ять разів обстріляв позиції наших військ, в тому числі вісім разів із застосуванням озброєння, забороненого "мінськими домовленостями", з витратою 101 міна калібрів 120 і 82 мм", - йдеться в повідомленні прес-центру ООС на сторінці Facebook.

Бойовики обстріляли двічі з мінометів калібру 120 мм автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів позиції українських військових близько Лебединського; двічі з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів - біля Водяного; з мінометів калібру 120 мм - біля Широкиного.

Біля Мар'їнки по українських позиціях працював ворожий снайпер.