Бойовики "Хезболли" пригрозили Ізраїлю – AP

Щоб подивитися промову, яка транслювалася по відеозв'язку на величезному екрані, на площі в південному передмісті ліванської столиці зібралися тисячі людей.

Лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що його ополчення вже бере участь у боях із Ізраїлем уздовж лівансько-ізраїльського кордону, і пригрозив подальшою ескалацією, оскільки війна між Ізраїлем і Хамасом, що триває вже чотири тижні, триває.



Про це повідомляє AP.

Зазначається, що у своєму телевізійному виступі - першому з початку війни лідер ліванського радикального угруповання не став оголошувати, що його міліція повністю вступить у конфлікт.



Насралла також заявив, що "Хезболла", союзник бойовиків Хамасу в Газі, не боїться застережень США не втручатися в останню війну. Говорячи про військову дислокацію США в регіоні, він сказав, що американські військові кораблі в Середземному морі "нас не налякають".

"Хезболла" готова до всіх варіантів, попередив Насралла, і ми можемо вдатися до них у будь-який момент. Він додав, що бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні не обмежаться масштабами, які спостерігалися до цього часу.