Бойовики "Хезболли" пригрозили Ізраїлю – AP
Лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що його ополчення вже бере участь у боях із Ізраїлем уздовж лівансько-ізраїльського кордону, і пригрозив подальшою ескалацією, оскільки війна між Ізраїлем і Хамасом, що триває вже чотири тижні, триває.
Про це повідомляє AP.
Зазначається, що у своєму телевізійному виступі - першому з початку війни лідер ліванського радикального угруповання не став оголошувати, що його міліція повністю вступить у конфлікт.
Насралла також заявив, що "Хезболла", союзник бойовиків Хамасу в Газі, не боїться застережень США не втручатися в останню війну. Говорячи про військову дислокацію США в регіоні, він сказав, що американські військові кораблі в Середземному морі "нас не налякають".
Його виступ широко очікувався в усьому регіоні як ознака того, чи переросте конфлікт між Ізраїлем і Хамас в регіональну війну.
"Дехто каже, що я збираюся оголосити, що ми вступили в бій. Ми вже вступили в бій 8 жовтня", - сказав Насралла в п'ятницю.
Він стверджує, що транскордонні удари "Хезболли" відволікають ізраїльські сили, які в іншому випадку були б зосереджені на Хамасу Газі.
Звернення Насралли до прихильників відбулося наступного дня після найбільш значної ескалації зіткнень між "Хезболлою" та ізраїльськими військами на ізраїльсько-ліванському кордоні з початку війни - і в той же день, що й візит до Ізраїлю державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Американський дипломат зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб закликати захистити цивільне населення в боях із Хамас, оскільки ізраїльські війська посилили оточення міста Газа.
Насралла високо оцінив безпрецедентне вторгнення Хамасу в Ізраїль, в ході якого бойовики атакували фермерські села, міста і військові пости, в результаті чого загинуло понад 1 400 осіб.
"Ця велика, широкомасштабна операція була виключно результатом палестинського планування і реалізації. Велика секретність зробила цю операцію дуже успішною", – зазначив Насралла.