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Бойовики "Хезболли" заявили, що готові вступити у війну проти Ізраїлю

13 жовтня 2023, 17:07
Бойовики
з вільних джерел
На півночі Ізраїлю, де є кордон з Ліваном, пролунали сирени.

Ліванський рух "Хезболла" заявив, що повністю готовий приєднатися до Хамас у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на заяву заступника керівника Хезболли Наїма Кассема.

"Ми повністю готові, і коли прийде час діяти, ми будемо діяти", - наголосив Наїм Кассем.

Після цього на півночі Ізраїлю, де є кордон з Ліваном, пролунали сирени.

Times of Israel зазначає, що за останні дні на півночі країни було кілька хибних тривог через ймовірний запуск ракет з боку Лівану.

війна в Україніросія окупантиХамас: ІзраїльХезбола

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