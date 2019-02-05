Бойовики на Донбасі 18 разів обстіляли позиції військових
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували 16 разів обстріляв позицій українських військових поблизу населених пунктів Піски, Новомихайлівка, Красногорівка, Миколаївка, Новотроїцьке, Мар’їнка, Авдіївка, Павлопіль, Невельське, Піщевик, Верхньоторецьке, Широкине, Лебединське та Миколаївка, повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 2 обстріли:
в районі населених пунктів Південне та Станиця Луганська.
На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються, повідомили у штабі.
Нагадаємо, що Росія випробовує на Донбасі новітню систему орбітального придушення "Тірада-2", яку ще не поставили на озброєння російської армії.
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