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Бойовики на Донбасі 18 разів обстіляли позиції військових

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає
Упродовж 1 травня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.
Бойовики на Донбасі 18 разів обстіляли позиції військових Фото: espreso.tv

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували 16 разів обстріляв позицій українських військових поблизу населених пунктів Піски, Новомихайлівка, Красногорівка, Миколаївка, Новотроїцьке, Мар’їнка, Авдіївка, Павлопіль, Невельське, Піщевик, Верхньоторецьке, Широкине, Лебединське та Миколаївка, повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 2 обстріли:

в районі населених пунктів Південне та Станиця Луганська.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються, повідомили у штабі.

Нагадаємо, що Росія випробовує на Донбасі новітню систему орбітального придушення "Тірада-2", яку ще не поставили на озброєння російської армії.

 
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02 05 2019 08:41
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