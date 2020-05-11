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Бойовики на Донбасі скинули з безпілотника гранату на українського військового

В ООС кажуть, що "ситуація загострилась"
Поблизу Попасної на Донбасі бойовики скинули з дрона осколкові гранати ВОГ-17.
Бойовики на Донбасі скинули з безпілотника гранату на українського військового Фото: з відкритих джерел

Від підриву однієї з них поранило українського військового; його стан наразі задовільний, він лежить у лікарні, повідомляє "Громадське" з посиланням пресцентр операції Об’єднаних сил.

Крім того, там же, неподалік Попасної, бойовики відкривали вогонь із великокаліберного кулемета. В ООС кажуть, що про ці дії бойовиків вони вже повідомили представників ОБСЄ.

Загалом же з початку доби в ООС зафіксували вісім порушень режиму "тиші", що почав діяти з 22 липня. Бойовики застосовували стрілецьку зброю, міномети й гранатомети неподалік Старогнатівки, Водяного та Авдіївки.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилась",- зазначають у пресцентрі ООС.

За 4 листопада бойовики порушили режим «тиші» загалом шість разів.

Нагадаємо, що "План миру" задля виборів на окупованому Донбасі: Кравчук розповів, що пропонує Україна

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05 11 2020 17:48
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