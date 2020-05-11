Бойовики на Донбасі скинули з безпілотника гранату на українського військового
Від підриву однієї з них поранило українського військового; його стан наразі задовільний, він лежить у лікарні, повідомляє "Громадське" з посиланням пресцентр операції Об’єднаних сил.
Крім того, там же, неподалік Попасної, бойовики відкривали вогонь із великокаліберного кулемета. В ООС кажуть, що про ці дії бойовиків вони вже повідомили представників ОБСЄ.
Загалом же з початку доби в ООС зафіксували вісім порушень режиму "тиші", що почав діяти з 22 липня. Бойовики застосовували стрілецьку зброю, міномети й гранатомети неподалік Старогнатівки, Водяного та Авдіївки.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилась",- зазначають у пресцентрі ООС.
За 4 листопада бойовики порушили режим «тиші» загалом шість разів.
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