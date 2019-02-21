Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики на Донбасі викрали держслужбовця з Волновахи

Автомобіль "Хонда" вже оголосили у розшук
На території окупованої Макіївки невідомі викрали начальника Волноваського районного відділу державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Донецькій області.
Бойовики на Донбасі викрали держслужбовця з Волновахи Фото: news.pn

19 лютого до відділення поліції звернулася 30-річна жінка про те, що її чоловіка, який поїхав на власному автомобілі "Хонда" в окуповану Макіївку, викрали невідомі, повідомляє 21 лютого прес-центр поліції Донецької області.

"36-річний держслужбовець з Волновахи поїхав до хворих родичів у м. Макіївка, де потрапив в полон, а особистий автомобіль "Хонда" був захоплений", - повідомили в поліції.

Поліцейські відкрили за цим фактом два кримінальних провадження за ч.1 ст. 146 "незаконне позбавлення волі або викрадення людини" та ч. 3 ст. 289 "незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою, або щодо транспортного засобу, вартість якого у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян" ККУ.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії і встановлюють місцезнаходження потерпілого.

Нагадаємо, на Київщині екс-СБУшник із ОРДО організував викрадення підприємця. Для здійснення злочинного плану підшукали виконавця, який за 3 600 доларів США погодився здійснити злочин.

 

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2019 12:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.