Бойовики на Донбасі викрали держслужбовця з Волновахи

На території окупованої Макіївки невідомі викрали начальника Волноваського районного відділу державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Донецькій області.

19 лютого до відділення поліції звернулася 30-річна жінка про те, що її чоловіка, який поїхав на власному автомобілі "Хонда" в окуповану Макіївку, викрали невідомі, повідомляє 21 лютого прес-центр поліції Донецької області.

"36-річний держслужбовець з Волновахи поїхав до хворих родичів у м. Макіївка, де потрапив в полон, а особистий автомобіль "Хонда" був захоплений", - повідомили в поліції.

Поліцейські відкрили за цим фактом два кримінальних провадження за ч.1 ст. 146 "незаконне позбавлення волі або викрадення людини" та ч. 3 ст. 289 "незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою, або щодо транспортного засобу, вартість якого у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян" ККУ.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії і встановлюють місцезнаходження потерпілого.

Нагадаємо, на Київщині екс-СБУшник із ОРДО організував викрадення підприємця. Для здійснення злочинного плану підшукали виконавця, який за 3 600 доларів США погодився здійснити злочин.