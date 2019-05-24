Бойовики накрили гранатометним вогнем позиції ООС біля Авдіївки, є поранений
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: тричі біля Авдіївки і Гнутового зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
Під вогонь бойовиків зі станкових протитанкових гранатометів потрапили позиції українських військових поблизу Новотроїцького і Красногорівки.
Також були обстріляні позиції біля Лебединського із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї та Пісок з автоматичних станкових гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики тричі обстріляли позиції ООС біля Шумів з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, бойовики накрили вогнем позиції ООС біля Майорська з ручних протитанкових гранатометів та Станиці Луганської зі стрілецької зброї.
Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовики.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.
Нагадаємо, новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримкуУкраїні.
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