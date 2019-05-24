Бойовики накрили гранатометним вогнем позиції ООС біля Авдіївки, є поранений

Бойовики накрили вогнем позиції ООС біля Майорська з ручних протитанкових гранатометів та Станиці Луганської зі стрілецької зброї

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: тричі біля Авдіївки і Гнутового зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Під вогонь бойовиків зі станкових протитанкових гранатометів потрапили позиції українських військових поблизу Новотроїцького і Красногорівки.

Також були обстріляні позиції біля Лебединського із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї та Пісок з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики тричі обстріляли позиції ООС біля Шумів з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, бойовики накрили вогнем позиції ООС біля Майорська з ручних протитанкових гранатометів та Станиці Луганської зі стрілецької зброї.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовики.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Нагадаємо, новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримкуУкраїні.