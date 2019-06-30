Бойовики не відводять свої війська від Станиці Луганської. Кучма заперечує

Керівник Станично-Луганської адміністрації заявив, що попри відведення українських військ терористичні формування наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту біля Станиці Луганської.

За попередніми даними, війська з російської сторони з району Станиці Луганської були відведені, однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт. Про це 29 червня заявив представник України в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) в Мінську Леонід Кучма, інформує "Інтерфакс-Україна".

"За нашими попередніми даними, війська з російської сторони були відведені. Однак, СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт", - заявив Кучма.

Він додав, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ "найближчим часом проведе верифікацію відведення військових з району "Станиця Луганська" з обох сторін і представить остаточний висновок".

Нагадаємо, що 26 червня штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав цей крок.

У штабі запевняють, що поки триває процес розведення сторін, резерви в районі Станиці Луганської перебувають у повній бойовій готовності.

Разом з тим, Об’єднані сили гарантують безпеку пересування мирних мешканців та безперебійну роботу КПВВ. Пропуск здійснюється у штатному режимі.

Зазначимо, на цій ділянці сили намагаються розвести з 2016 року.

21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів.

Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.