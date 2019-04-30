Бойовики обстріляли Піски з гранатометів, є поранений
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли українські опорні пункти, повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
Вони обстріляли їх біля Пісок з гранатометів різних систем, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Лебединського та з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї біля Мар’їнки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з 120 мм мінометів біля Троїцького.
Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ОС поблизу н.п. Лебединське і Піски. Втрат серед українських військових немає.
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