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Бойовики обстріляли житловий сектор Мар'їнки

Пошкоджено 6 будинків і 2 автомобілі, люди не постраждали
У п'ятницю, 3 травня, бойовики обстріляли з мінометів житлові квартали Мар'їнки Донецької області, жертв немає.
Бойовики обстріляли житловий сектор Мар Фото: police.dn.ua

"Мінометний обстріл почався сьогодні, 3 травня, о 05:30. Наразі задокументовано пошкодження 6 будинків і 2 автомобілів. Постраждалих серед населення немає", - повідомила прес-служба регіонального управління поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Мар'їнського відділення поліції. Пошкоджені будинки на вулицях Жовтневій, Героїв Чорнобиля та Шевченка, осколками посічені вікна, фасади будинків, паркани, сільськогосподарські приміщення і транспортні засоби.

Поліцейські вилучили залишки мін, які впали у двір. Сили місцевої поліції патрулюють обстріляний населений пункт для своєчасного надання необхідної допомоги жителям.

Нагадаємо, напередодні прес-центр ООС відзначив повернення бойовиків до тактики "кочуючих батарей", коли вогонь по позиціях української армії ведеться під прикриттям житлової забудови.

 

 

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03 05 2019 12:51
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