Бойовики обстріляли житловий сектор Мар'їнки Пошкоджено 6 будинків і 2 автомобілі, люди не постраждали

У п'ятницю, 3 травня, бойовики обстріляли з мінометів житлові квартали Мар'їнки Донецької області, жертв немає.

Фото: police.dn.ua

"Мінометний обстріл почався сьогодні, 3 травня, о 05:30. Наразі задокументовано пошкодження 6 будинків і 2 автомобілів. Постраждалих серед населення немає", - повідомила прес-служба регіонального управління поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Мар'їнського відділення поліції. Пошкоджені будинки на вулицях Жовтневій, Героїв Чорнобиля та Шевченка, осколками посічені вікна, фасади будинків, паркани, сільськогосподарські приміщення і транспортні засоби. Поліцейські вилучили залишки мін, які впали у двір. Сили місцевої поліції патрулюють обстріляний населений пункт для своєчасного надання необхідної допомоги жителям. Нагадаємо, напередодні прес-центр ООС відзначив повернення бойовиків до тактики "кочуючих батарей", коли вогонь по позиціях української армії ведеться під прикриттям житлової забудови.

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