Бойовики обстріляли Золоте-4 на Луганщині

Бойовики російсько-окупаційних військ у суботу обстріляли приватний сектор селища Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.

"Вчора зі сторони селища Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна НЗФ "ЛНР") бойовики з протитанкового гранатомету обстріляли приватний сектор селища Золоте-4 Попаснянського району. Внаслідок обстрілу снаряд влучив у будинок по вул. 1-а Вільна, через що було пошкоджено дах, а також був пошкоджений автомобіль, який був припаркований неподалік", - повідомляє поліція Луганщини.



Фото: Нацполіція

Зазначається, що внаслідок обстрілу жертв та постраждалих серед населення немає.



Фото: Нацполіція

Факт обстрілу внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією ст. 258 КК України (Терористичний акт).

Водночас відома волонтер Олена Розвадовська на своїй сторінці в Facebook повідомила, що під час обстрілу перебувала в автомобілі, який було пошкоджено в Золотому-4, однак сама не постраждала.

"Один з осколків пробив дірочку просто біля бензобаку, другий - біля мотору; посипалось моє вікно зліва на мене, при цьому у мене жодної подряпини (і правда неймовірно, адже скло було навіть в мене в капюшоні, і у волоссі, і просто всюди, але ні подряпинки на обличчі). Ще один застряг у лобовому склі прямо навпроти пасажирського сидіння", - розповіла Розвадовська.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, 10 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий загинув, ще 2 - отримали поранення.