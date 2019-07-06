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Бойовики переміщують заборонену техніку та "глушать" безпілотники, – розвідка

Триває інтенсивне відпрацювання питань висування підрозділів у райони зосередження, з розгортанням пунктів управління та прийому особового складу
Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські найманці на Донбасі здійснюють радіоелектронне придушення каналів управління безпілотниками, щоб приховати переміщення забороненої Мінськими угодами військової техніки.
Бойовики переміщують заборонену техніку та "глушать" безпілотники, – розвідка Фото:112.ua

Зазначається, що командування ЗС РФ під виглядом проведення заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів вживає посилених заходів з підвищення їх готовності до застосування, повідомляє "Українська правда".

Зокрема, триває інтенсивне відпрацювання питань висування підрозділів у райони зосередження, з розгортанням пунктів управління та прийому особового складу.

"Додатково противник здійснює радіоелектронне придушення каналів управління безпілотними літальними апаратами. Це робиться для того, аби приховати переміщення на передові позиції забороненого Мінськими домовленостями озброєння та військової техніки", - повідомив речник Міноборони.

Він додав, що при цьому противник продовжує розміщувати додаткові автоматизовані станції встановлення перешкод у районах прихованого зосередження артилерійських систем та броньованої техніки поза межами районів їх відведення.

Нагадаємо, що Начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, якого відправили на Донбас після смерті 5-річної дитини, очолить в зоні проведення Операції об’єднаних сил поліцейські сили.

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07 06 2019 15:35
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