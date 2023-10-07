Бойовики Сектора Гази запустили по Ізраїлю кілька десятків ракет

Одна людина загинула, 16 поранені.

Уранці 7 жовтня бойовики Сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

У районі Гедерот через ракетну атаку загинула 60-річна жінка. Ще 16 людей по всій країні поранені — двоє в критичному стані, шість — у стані середньої тяжкості, сім — з легкими травмами.

Ізраїльські медіа повідомляють про пряме влучання в будинок у Тель-Авіві та будівлю в Ашкелоні. Також в Ашкелоні загорілися десятки автівок. В Єрусалимі було чути вибухи та працювало ППО.

Армія оборони Ізраїлю та поліція попросили мешканців залишитися в укриттях.

Також повідомляють про перестрілку між ізраїльськими військами і угрупованням ХАМАС у Сдероті та проникнення бойовиків на територію Ізраїлю на півдні.

ЦАХАЛ оголосив про стан готовності до війни і наносить удари у відповідь.