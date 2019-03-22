Бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в п'ятницю
"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів велися обстріли поблизу населеного пункту Водяне; зі снайперської зброї - в районі населеного пункту Новомихайлівка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" двічі стріляли з мінометів калібру 120 мм, а також з мінометів 82-го калібру і автоматичних станкових гранатометів - поблизу села Новоолександрівка; з мінометів калібру 120 мм - в районі населеного пункту Новозванівка; з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу селища Золоте-1", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.
У результаті обстрілів один військовослужбовець загинув і один отримав поранення.
Зазначається, що підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь противнику вогнем зі штатного озброєння. Втрати бойовиків уточнюються.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів 21 березня загинув один український військовий, ще двоє дістали поранення.
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