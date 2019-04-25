Бойовики відібрали храм ПЦУ в окупованій Донеччині, щоб віддати його УПЦ МП
"Сьогодні зателефонували до мене наші парафіяни з с. Кузнецово-Михайлівка Тельманівського р-ну (окупована територія), що за рахунок залякування і шаленого тиску з боку влади та спецслужб "МГБ ДНР", сільська рада вирішила конфіскувати наш храм, церковне майно і найближчим часом передати представникам Московського патріархату", - повідомив владика у Facebook, інформує УП.
За його словами, парафіяни повідомили, що йде залякування віруючих, щоб не ходили в українські храми, не спілкувалися з духовенством єпархії ПЦУ, погрожуючи розправами.
"Існує реальна загроза для духовенства нашої Церкви, яке в складних умовах виконують свої пастирські обов`язки. Так звані "правоохоронні органи ДНР" наняли одіозних мешканців Тельманівського р-ну, які збирають підписи, щоб всі українські парафії конфіскувати та передати в МП, а єпархіальний Будинок милосердя, де мешкають літні, хворі і самотні люди розформувати та зробити з нього військовий шпиталь для нібито поранених "днрівців", - повідомив керівник Донецької єпархії ПЦУ.
Він зазначив, що відібраний храм найкращий в донецькій єпархії.
Фото:Владика Сергія
За даними владики Сергія, у 90-х роках він був переданий Донецькій єпархії УПЦ-КП напівзруйнований, бо радянська влада зробила з нього склад міндобрива, а Московський патріархат тоді відмовився від споруди.
"А ми взяли і зробили православну перлину на сході України. Зараз, коли цей храм відбудований, коли розписали кращі українські художники і реставратори стіни і над купальні частини нашого храму, знайшлись злочинці, які просто вкрали святиню Донецької єпархії. Дуже боляче…", - сказав владика.
Він додав, що сподівається на божу милість і справедливість і попросив підтримки.
Нагадаємо, що диверсант зі складу збройних формувань РФ намагався потрапити в тил українських військ для підготовки та проведення диверсій на військових об'єктах.
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