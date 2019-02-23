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Бойовики заявили про вибух автомобіля біля пункту пропуску: одна людина загинула

Вибух стався у буферній зоні між українським пунктом пропуску та самопроголошеної "ДНР"
Бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей — один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.
Бойовики заявили про вибух автомобіля біля пункту пропуску: одна людина загинула Фото: news.pn

"Сьогодні о 14:00 при перетині лінії зіткнення через КПВВ "Еленовка" підірвався цивільний автомобіль. У машині знаходилися три людини. Один чоловік загинув, дві жінки поранені", — сказав так званий керівник представництва в спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню Руслан Якубов, інформує "Громадське".

Він зазначив, що вибух стався у буферній зоні між українським пунктом пропуску та самопроголошеної "ДНР".

В операції Об'єднаних сил повідомили, що перевіряють інформацію.

Нагадаємо, в окупованому бойовиками підтримуваної Росією збройного угруповання "ДНР" Донецьку підірвали опори залізничного мосту через об'їзну автомобільну дорогу "Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь".
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23 02 2019 15:17
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