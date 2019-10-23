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Бойовики знову обстріляли ділянку розведення біля Золотого - штаб ООС

НЗФ РФ, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора, двічі, підступно здійснили обстріли зі стрілецької зброї на ділянці розведення №2 (Золоте-4)
Окрім того, 22 жовтня ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Зайцеве Північне (3 обстріли), Павлопіль, Новолуганське (2 обстріли) та Водяне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм: бойовики випустили 67 мін.
Бойовики знову обстріляли ділянку розведення біля Золотого - штаб ООС Фото: facebook.com/odalug

Незаконні збройні продовжують обстріли в районі ділянки розведення біля Золотого Луганської області, повідомляє "Українська Правда".

Джерело: повідомлення прес-центру штабу операції Об’єднаних сил

Дослівно: "НЗФ РФ, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора, двічі, підступно здійснили обстріли зі стрілецької зброї на ділянці розведення №2 (Золоте-4)".

Деталі: Окрім того, 22 жовтня ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Зайцеве Північне (3 обстріли), Павлопіль, Новолуганське (2 обстріли) та Водяне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм: бойовики випустили 67 мін.

Уже 23 жовтня окупаційні війська здійснили обстріл поблизу населеного пункту Водяне із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм (11 снарядів).

Чому це важливо: Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. За словами українських військових, така цинічна поведінка окупантів свідчить про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі сигналізують про готовність до розведення військ.

 
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23 10 2019 13:40
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