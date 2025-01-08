Бойовий безпілотник Bayraktar TB3 пройшов нове льотне випробування

Турецький бойовий безпілотник Bayraktar TB3 успішно пройшов ще одне льотне випробування.

“Відбулося льотне випробування Bayraktar TB3 з системою електронної підтримки ANTIDOT-2U/S”, ‒ зазначається у повідомленні.

Розробником системи ANTIDOT-2U/S є турецька компанія Aselsan.

“Наші безпілотники, що змінюють правила гри, матимуть мультиплікаційний ефект на полі завдяки нашим найсучаснішим системам радіоелектронної боротьби”, ‒ зауважив гендиректор компанії Aselsan Ахмет Акйол.

Укрінформ з посиланням на CNN Türk пише, що компанія має експортні угоди з 34 країнами ‒ з 33 країнами про постачання ударного БПЛА Bayraktar TB2 та 9 країнами ‒ Bayraktar AKINCI.

За інформацією Турецької асамблеї експортерів (TİM), у 2021 та 2022 роках компанія стала лідером експорту оборонної та аерокосмічної промисловості. А в 2023 році, за даними Директорату оборонної промисловості Туреччини, була лідером з експорту в оборонному секторі, ця цифра сягнула 1,8 млрд доларів.

Зазначимо, Bayraktar TB3 спроєктований для зльоту з різних поверхонь, зокрема морських платформ із короткою злітно-посадковою смугою. Окрім завдань розвідки та спостереження, він може вражати цілі ракетами, розміщеними під його крилами. Особливістю конструкції дрона є його складні крила, що дозволяє використання на авіаносцях. Розмах крил становить 14 метрів, довжина БПЛА 8,35 м, висота 2,6 м. Максимальна злітна вага ‒ 1450 кг. Крейсерська швидкість ‒ 125 вузлів, максимальна ‒ 160 вузлів. Вантажопідйомність ‒ 280 кілограмів. Тривалість роботи Bayraktar TB3 без дозарядки ‒ понад 24 години.

Торік у листопаді Bayraktar TB3 турецького виробництва здійснив перший зліт та посадку на кораблі з короткою злітно-посадковою палубою.